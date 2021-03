Covid: Asst Monza, 286 ricoverati al San Gerardo di cui 35 in terapia intensiva, oltre 1300 le vaccinazioni giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asst di Monza fa sapere nel suo bollettino Covid che ad oggi i pazienti ricoverati nelle sue strutture sono 286 presso il San Gerardo di Monza, di cui 35 in terapia intensiva. “Domenica 21 e lunedì 22 marzo le vaccinazioni agli over 80 e al personale scolastico sono procedute in maniera regolare, senza nessun disguido. Siamo attivi con 10 linee vaccinali su due siti (ospedale San Gerardo e ospedale Vecchio) 7 giorni su 7, con oltre 1300 vaccinazioni al giorno, di cui oltre 400 erogate al Vecchio e dedicate al personale scolastico” aggiunge la nota dell'Asst Monza. (Com)