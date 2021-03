Ancona: scompare dall'ospedale, paziente ritrovato in stazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rintracciato dagli agenti della polizia Ferroviaria di Ancona un uomo scappato dall’ospedale di Torrette. La sala operativa della Questura aveva appena diramato una segnalazione di allontanamento dall’ospedale regionale e fornito una descrizione fisica dell’uomo. Descrizione che si è rivelata utilissima agli operatori Polfer in servizio nella stazione di Ancona. Gli agenti hanno avvicinato e controllato una persona corrispondente a quelle caratteristiche somatiche, che passeggiava lungo il marciapiede sul secondo binario. L’uomo, un 64enne italiano che è risultato essere la persona segnalata, rassicurato dall’atteggiamento dei poliziotti, ha confidato loro di trovarsi in stazione poiché intenzionato a togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Accompagnato in ufficio, è stato assistito dal personale della Polizia Ferroviaria fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno disposto un nuovo ricovero.(Ren)