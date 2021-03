Famiglia: Maiorino, bene Letta, votiamo legge M5s su equa distribuzione cura figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti che il neo segretario del Pd dica che su demografia e donne serve una rivoluzione culturale. Ma le rivoluzioni si fanno con i fatti. Il M5s ha pronto un disegno di legge per equa distribuzione del carico di cura dei figli: congedo di paternità in pari misura di quello di maternità. In diversi Paesi europei ai padri spettano ormai diversi mesi di astensione dal lavoro per far fronte all'evento della nascita. Il congedo paritario mette davvero uomini e donne sullo stesso livello, valorizza la figura del padre, coinvolgendolo fin dai primi momenti, e avrebbe delle ricadute economiche a lungo termine estremamente positive, andando ad aggredire il fenomeno dell'abbandono del lavoro da parte delle donne dopo la prima gravidanza. Questo è il momento di osare per operare la rivoluzione culturale di cui tanto si parla. Se nel Pd troviamo una sponda in questo per approvare questa legge, ne siamo molto lieti". Lo scrive in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino. (Com)