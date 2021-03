Kosovo: in corso la seduta costitutiva del nuovo Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso la seduta costitutiva del nuovo Parlamento del Kosovo alla luce del risultato delle elezioni del 14 febbraio. La sessione è stata convocata nei giorni scorsi dalla presidente ad interim Vjosa Osmani. Il Movimento Vetevendosje conta nel nuovo Parlamento kosovaro 58 seggi, solo due in meno della metà (120 sono i seggi del monocamerale di Pristina), mentre gli altri partiti seguono a grande distanza: Partito democratico del Kosovo (Pdk) 19, Lega democratica del Kosovo (Ldk) 15 e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) 8. I partiti delle minoranze etniche si spartiscono i restanti seggi, con la maggioranza di questi assegnata alla Lista serba (10). Secondo quanto riferito dalla stampa di Pristina, l'esponente del Movimento Vetevendosje Glauk Konjufca è il candidato del partito vincitore delle elezioni per diventare presidente del Parlamento del Kosovo. In un'intervista concessa nei giorni scorsi all'emittente televisiva "Klan Kosova", lo stesso Konjufca ha indirettamente confermato le notizie riportate dalla stampa di Pristina sulla sua prossima nomina. (segue) (Alt)