Ue: Consiglio adotta norme per migliore cooperazione fiscale riguardo piattaforme online

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi nuove norme per migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale e affrontare le sfide poste dall'economia delle piattaforme digitali. Il Consiglio ha spiegato che un numero elevato e crescente di individui e aziende utilizza piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi. Tuttavia, i redditi guadagnati attraverso le piattaforme digitali spesso non vengono dichiarati e le tasse non vengono pagate, in particolare quando le piattaforme digitali operano in diversi Paesi. Ciò fa sì che gli Stati membri perdano entrate fiscali e offre un vantaggio ingiusto ai commercianti sulle piattaforme digitali rispetto alle imprese tradizionali. Le modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale mirano ad affrontare questo problema: creano l'obbligo per gli operatori di piattaforme digitali di segnalare i guadagni guadagnati dai venditori sulle loro piattaforme e per gli Stati membri di scambiare automaticamente queste informazioni. (segue) (Beb)