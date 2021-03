Ue: Consiglio adotta norme per migliore cooperazione fiscale riguardo piattaforme online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove regole riguardano le piattaforme digitali situate sia all'interno che all'esterno dell'Ue e si applicheranno dal primo gennaio 2023 in poi. Consentiranno alle autorità fiscali nazionali di rilevare i redditi guadagnati attraverso le piattaforme digitali e di determinare i relativi obblighi fiscali. La conformità diventerà anche più facile per gli operatori delle piattaforme digitali poiché la segnalazione avverrà solo in uno Stato membro in conformità con un quadro comune dell'Ue. Altri emendamenti alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale prevedono un migliore scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. Ad esempio, diventerà più facile ottenere informazioni sui gruppi di contribuenti. Saranno inoltre migliorate le regole per lo svolgimento di controlli simultanei e per consentire ai funzionari di essere presenti in un altro Stato membro durante un'indagine. Inoltre, le nuove regole forniscono un quadro per le autorità competenti di due o più Stati membri per condurre audit congiunti. Questo quadro sarà operativo in tutti gli Stati membri a partire dal 2024 al più tardi. (Beb)