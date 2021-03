Ue: ministro Esteri ungherese, sanzioni contro Cina sono dannose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni disposte dal Consiglio dell'Unione europea contro la Cina sono dannose. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, dopo che il Consiglio Ue ha deciso oggi di imporre misure restrittive a undici persone e quattro entità responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in vari Paesi del mondo, tra cui proprio al Cina. Secondo quanto riporta il portale "Telex", Szijjarto, ha definito inutile e dannosa la decisione di includere quattro individui di nazionalità cinese nella lista delle persone colpite da sanzioni proprio "quando l'importanza della cooperazione internazionale sta crescendo enormemente e ci sono vite da salvare". Essendo la questione "di importanza strategica", il capo della diplomazia di Budapest ritiene che essa avrebbe dovuto essere discussa dai capi di Stato e di governo dell'Ue. "Le misure restrittive non faranno altro che avvelenare ulteriormente la cooperazione tra Bruxelles e Pechino", ha detto. Le violazioni oggetto delle misure odierne comprendono le detenzioni arbitrarie su ampia scala subite dagli uiguri nello Xinjiang, in Cina. A norma del regime globale di sanzioni dell'Ue in materia di diritti umani istituito il 7 dicembre 2020, alle persone e alle entità inserite in elenco si applica il congelamento dei beni nell'Ue. Inoltre, le persone inserite in elenco sono soggette a un divieto di viaggio nell'Ue. È anche vietato alle persone ed entità nell'Ue di mettere fondi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone ed entità inserite in elenco. (Vap)