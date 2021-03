India: Jammu e Kashmir, quattro militanti separatisti uccisi dalle forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militanti separatisti sono stati uccisi oggi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Shopian. Lo ha reso noto la polizia territoriale. Secondo quanto riferito, nell’area di Mahihal, era in corso un’operazione di perlustrazione della polizia, della Forza di polizia centrale di riserva (Cprf) e dell’Esercito, sulla base di segnalazioni di informatori sulla presenza di persone sospette; i “terroristi” hanno aperto il fuoco e le forze di sicurezza hanno risposto. I quattro morti non sono stati ancora identificati. Sul posto della sparatoria sono stati sequestrati un fucile d’assalto AK-47 e tre pistole. La scorsa settimana nello stresso distretto, nell’area di Rawalpora, sono stati uccisi altri due militanti, identificato come Jahangir Ahmad Wani e Sajad Afghani alias Wilayat Lone. Il primo sarebbe stato un affiliato dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let). Il secondo, invece, sarebbe stato il comandante distrettuale di Jaish-e-Mohammad (Jem). Nel Territorio dell’Unione, secondo il direttore generale della polizia, Dilbag Singh, sono attivi circa 200 terroristi mentre altri 250 sono pronti a lanciare attacchi dal di là del confine col Pakistan. (segue) (Inn)