Roma: aggressione omofoba a Valle Aurelia, indaga la polizia

- La polizia ha acquisito il video dell’aggressione omofoba reso pubblico sabato scorso sul canale YouTube dell’associazione Gaynet Italia. Secondo quanto si legge nella didascalia del video stesso, le immagini sarebbero state registrate la sera del 26 febbraio nella stazione Valle Aurelia a Roma e si vede chiaramente l’uomo che, per aggredire i due ragazzi sulla banchina opposta che si stavano baciando, non ha esitato a scendere sui binari. L’aggressore di circa 40 anni, dopo essere risalito sulla banchina dove erano i giovani, ha iniziato a colpirli in maniera scomposta con calci e pugni. Nel video l’uomo è riconoscibile e da quelle immagini gli agenti del commissariato Valle Aurelia hanno iniziato ad indagare per risalire alla sua identità.(Rer)