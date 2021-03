Lavoro: Piccolo-Baglio-Tempesta (Pd), su parità salariale uomo-donna Lazio all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le consigliere capitoline del Pd, Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta, in una nota dichiarano: "Il Lazio è la prima Regione in Italia ad avviare un percorso per arrivare ad approvare una legge per la parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile". "Grazie all'impegno della commissione Lavoro della Regione Lazio, presieduta da Eleonora Mattia - spiegano - finalmente si traducono le parole in fatti: la proposta di legge è stata approvata, oggi, all'unanimità. È un segnale molto importante in un momento in cui il dibattito pubblico sulla parità di genere è di strettissima attualità. Così come lo è per tutte le donne che in questi anni sono state penalizzate sul lavoro. Finalmente, con questa proposta di legge, si potrà dare un sostegno concreto all'occupazione e all'imprenditoria femminile e potranno essere valorizzate le competenze di tantissime donne. L'auspicio, visto anche il parere unanime di tutte le forze politiche, è che il testo licenziato oggi dalla Commissione possa arrivare al più presto in Aula per essere approvato".