Russia: imprenditore Prigozhin teme un possibile rapimento da parte degli Usa

- L'imprenditore russo Evgenij Prigozhin, noto al pubblico come "il cuoco di Putin", ha fatto appello al Comitato investigativo della Federazione Russa, denunciando una possibile minaccia di rapimento ai suoi danni, ad opera dell'Fbi e delle autorità Usa. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società Konkord, di proprietà di Prigozhin, in un comunicato postato sul social network Vkontakte. Prigozhin afferma che l'Fbi lo ha inserito nella lista dei ricercati e ha promesso una ricompensa per le informazioni sul suo conto, per un importo di 250 mila dollari. Questo, sottolinea, potrebbe incoraggiare i tentativi di rapimento per fini economici. L'imprenditore, che i media internazionali collegano all'agenzia di sicurezza provata Wagner, ritiene che la promessa di una ricompensa monetaria significhi di fatto la compravendita di una persona. "Dichiaro di non aver commesso alcun crimine né sul territorio della Federazione Russa né sul territorio di uno Stato straniero, inclusi gli Usa, e la persecuzione nei miei confronti da parte degli Stati Uniti avviene per motivi politici, unicamente perché sono un cittadino russo ed esprimo attivamente la mia opinione, che non è simile alla politica statunitense", ha affermato Prigozhin nella nota. (segue) (Rum)