Germania: Bundesbank prevede drastico declino del Pil nel primo trimestre

- A causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus in vigore in Germani, la Bundesbank prevede un “drastico declino” del Pil del Paese nel primo trimestre del 2021. È quanto si apprende dall'ultimo bollettino mensile della banca centrale tedesca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nell'ultimo trimestre del 2020, l'aumento delle esportazioni e l'incremento degli investimenti nel settore dell'edilizia hanno assicurato alla Germania una crescita dello 0,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Ora, i maggiori istituti economici tedeschi prevedono una contrazione compresa tra l'1,4 e il 2,7 per cento. A ogni modo, come evidenzia la Bundesbank, il settore industriale sostiene l'economia, beneficiando di “una domanda estera dinamica”, in particolare da parte dei Paesi al di fuori dell'Eurozona. La banca centrale tedesca prevede, inoltre, un aumento dell'inflazione in Germania nei prossimi mesi, spinto dall'incremento del prezzo del greggio e alla temporanea riduzione dell'Iva, in vigore dal primo luglio 2020 al primo gennaio scorso. Entro la fine dell'anno, il dato potrebbero “momentaneamente superare il 3 per cento”. Nel 2020, a causa della crisi, il Pil della Germania è crollato del 4,9 per cento. Per l'anno in corso, il governo federale stima una crescita del 3 per cento. (Geb)