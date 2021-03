Infrastrutture: Canadian Pacific Railway e Kansas City Southern insieme per rete ferroviaria Usa-Canada-Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canadian Pacific Railway Limited (Cp) e Kansas City Southern (Kcs) hanno annunciato un accordo di fusione che permetterà di sviluppare una rete ferroviaria per collegare Canada, Stati Uniti, e Messico. L'intesa, si legge in una nota congiunta, permetterà alla Cp di acquisire azioni e capitale pari a circa 29 miliardi di dollari, comprensivi di 3,8 miliardi di debito intestato alla Kcs. La fusione metterà a disposizione degli utenti la possibilità di utilizzare in un sistema unico di trasporto i collegamenti che Cp garantisce in Canada, negli stato centro-occidentali e in quelli nord-orientali degli Usa, e quelli che Kcs offre in Messico e nella zona meridionale degli states. Le imprese si auspicano che, complice l'entrata in vigore dello Uscma (United States-Mexico-Canada Agreement), l'iniziativa possa incentivare nuove fonti di occupazione e sviluppo per la regione. La rete nella sua totalità abbraccia la parte nord del continente da Vancouver, sul Pacifico, a New York, sull'Atlantico. Grazie alle arterie che passano per Kansas City e St Luois, nel cuore degli Usa, ci si spinge fino in Florida e si arriva in Messico, sfruttando collegamenti a porti su entrambe le coste. (segue) (Nys)