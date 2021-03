Infrastrutture: Canadian Pacific Railway e Kansas City Southern insieme per rete ferroviaria Usa-Canada-Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione fornita dal nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord - strumento che incentiva la catena di produzione regionale - è alla base anche di un altro ambizioso progetto infrastrutturale. Si tratta del corridoio ferroviario e logistico per collegare Winnipeg, in Canada, con Sinaloa, Messico, attraverso gli Stati Uniti, lanciato dal fondo Caxxor Group. L'idea è quella di allestire due centri logistici presso la città canadese e nei pressi del Porto di Mazatlan, sulla costa occidentale pacifica del Messico. Qui è prevista anche la costruzione di un nuovo porto, con investimenti previsti pari ad almeno un miliardo di dollari. Lo scalo, a forte "vocazione industriale" è pensato per smaltire il trasporto di merci agricole, dell'industria automobilistica, oltre che di gas e petrolio. La previsione è che il porto possa smaltire fino a 8 milioni di container. (Nys)