Speciale difesa: Germania, avviata inchiesta su comandante forze speciali esercito per scandalo munizioni

- La Procura disciplinare militare tedesca ha avviato un'inchiesta sul generale di brigata Markus Kreitmayr, dal 2018 alla guida del Comando forze speciali dell'esercito (Ksk). È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Kreitmayr è indagato per sospetta violazione dei doveri d'ufficio. L'alto ufficiale avrebbe, infatti, tollerato che i propri subordinati restituissero in forma anonima e senza incorrere in punizioni armi, munizioni ed esplosivi sottratti senza autorizzazione ai depositi del Ksk. Si tratta dell'ultimo scandalo che ha colpito il reparto, da anni al centro delle polemiche per gli estremisti di destra individuati nei ranghi. Al fine di epurare il Ksk dalla destra radicale, l'unità è sottoposta dalla scorsa estate a una profonda riforma e ristrutturazione. Kreitmayr avrebbe avviato la prassi delle restituzioni anonime dalla primavera precedente. La sottrazione di armi, munizioni ed esplosivi risalirebbe, invece, al 2017 e al 2018, prima che il generale assumesse il comando del Ksk. Nel corso dell'inchiesta a suo carico, Kreitmayr rimarrà al vertice del Comando forze speciali dell'esercito, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Una decisione definitiva sul futuro del Ksk, in bilico tra ristrutturazione e scioglimento con successiva ricostituzione, non verrà assunta prima di giugno prossimo. (Geb)