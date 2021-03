Speciale difesa: Yemen, Coalizione distrugge i siti missilistici Houthi a Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione araba in Yemen ha annunciato domenica di aver colpito una sede usata per la manutenzione dei mezzi militari della milizia Houthi a Sana'a e la distruzione delle officine per l'assemblaggio di missili balistici e droni. I caccia della Coalizione continuano a prendere di mira i siti e gli elementi della milizia Houthi in più di un'area, colpendo elementi e attrezzature Houthi ed esperti stranieri che stavano lavorando per gestire un sistema di difesa aerea sul fronte di Marib. A sostegno dell'esercito nazionale e delle tribù yemenite sui fronti di battaglia, le incursioni dei combattenti della coalizione sono continuate su diversi assi a Marib, Sana'a, Taiz, Hodeidah e Amran. (Res)