Speciale difesa: Sudan-Arabia Saudita, al via operazioni navali congiunte "Falak 4"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita e Sudan hanno dato il via a esercitazioni navali congiunte semestrali denominate "Falak 4". Secondo quanto riporta il quotidiano "Sudan Tribune", le unità delle forze navali sudanesi sono arrivate venerdì scorso alla base navale di King Faisal, nel governatorato di Gedda, per partecipare alle esercitazioni che dureranno sei giorni fino a giovedì prossimo, 25 marzo. In una dichiarazione ripresa dai media locali, il comandante delle Forze navali sudanesi, il generale di brigata Alaa al Din Abdallah, ha affermato che l'esercizio è una "buona opportunità per lo scambio di esperienze e la formazione sul lavoro congiunto". Da parte sua, il comandante saudita Hazza al Mutairi ha dichiarato che le esercitazioni "Falak 4" mirano a unificare concetti e scambiare esperienze tra i due eserciti per garantire libertà di navigazione e sicurezza marittima nel Mar Rosso. Alle esercitazioni prenderanno parte unità di fanti di Marina, le unità di sicurezza marittima speciale, il gruppo di aviazione navale, il gruppo di navi di supporto e un gruppo di imbarcazioni della flotta occidentale. La Marina saudita e la sua controparte sudanese hanno condotto la prima esercitazione congiunta denominata "Falak 1" nel 2013 a Port Sudan. Le autorità di Riad hanno di recente annunciato l'intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale con il Sudan nel Mar Rosso, esprimendo il timore che la crescente presenza internazionale nell'area rappresenti una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale. (Res)