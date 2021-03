Spagna: ministra Turismo, vogliamo essere pioniere nell'uso del passaporto vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna vuole essere un "pioniere" nell'uso del passaporto vaccinale e sta lavorando affinché sia a disposizione già in estate. Lo ha affermato la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, definendo questo strumento "interoperabile, non discriminatorio e con garanzie complete sulla privacy dei dati degli utenti". In questa linea, la ministra ha sottolineato che il passaporto vaccinale permetterà di avere "speranza ed essere ottimismo" sulla ripresa dei viaggi sicuri, sia nazionali che internazionali, nei prossimi mesi. Per Reyes Maroto ci saranno tre priorità che segneranno il futuro del turismo: il controllo della pandemia e accelerare il processo di vaccinazione, proteggere il tessuto imprenditoriale e implementare gli investimenti per recuperare e modernizzare il settore. (segue) (Spm)