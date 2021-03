Spagna: ministra Turismo, vogliamo essere pioniere nell'uso del passaporto vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai fondi europei del Piano per la Ripresa, secondo la ministra spagnola essi sono una "opportunità unica" non solo per aiutare a recuperare l'economia, ma anche per intraprendere le trasformazioni in sospeso del modello turistico per rimanere renderlo competitivo. Il governo destinerà 3,4 miliardi di euro per rilanciare il settore unito ad un piano di 180 milioni di euro per promuovere la trasformazione digitale. La ministra ha poi ricordato che la Spagna è il Paese più competitivo al mondo in termini di turismo dal 2015, secondo un rapporto stilato dal "Word Economic Forum". (Spm)