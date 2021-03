Lavoro: Bonino (Misto) su parità genere, piattaforme denunce? Orlando si fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione femminile in Italia "signor ministro Orlando si fermi". Lo scrive su Facebook la senatrice Emma Bonino, del gruppo Misto. Ieri il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato che è allo studio nel suo ministero, l’ipotesi di una piattaforma che raccolga le denunce della discriminazione delle donne in ambito lavorativo. "Tanto sono appassionata al tema della parità, tanto trovo inaccettabile questa ipotesi: non è con un altro strappo allo stato di diritto - spiega - che promuoveremo alcunché per le cittadine e i cittadini del nostro Paese. Senza stare a ricordare i distasti delle passate delazioni, lei sa bene ministro che esistono altri strumenti per affrontare il tema, a partire dai controlli. Spero di aver capito male la sua proposta e spero - conclude Bonino - che la spieghi meglio. Ad ogni modo, ministro si fermi". (Rin)