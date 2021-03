Civitavecchia: lavori a impianti idrici, mercoledì possibili disagi in alcune zone della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili all'impianto Montanucci, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia". Lo comunica in una nota il comune di Civitavecchia. "Di conseguenza dalle ore 16 di mercoledì 24 marzo, alle ore 07 di giovedì 25 marzo, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d'acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti zone: Campo dell'Oro, San Gordiano, via Terme di Traiano alta (fino all'intersezione con via dell'Immacolata), via Bandita delle Mortelle (da via Benedetto Medici a Parco Martiri delle Foibe), via dei Colli. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi per i cittadini, dalle ore 16 di mercoledì, alle ore 07 di giovedì, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: via Morandi (Parco Martiri delle Foibe), via Papacchini (fronte supermercato Coop). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde". (Com)