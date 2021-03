Covid: Sileri, urgente dare speranza e sostegno a pazienti oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questo momento occorre dare speranza e pieno sostegno ai pazienti oncologici". Lo scrive su Facebok il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che questa mattina era in visita alla Clinica di oncologia medica dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" ad Ancona. "E' necessario recuperare in fretta i ritardi accumulati a causa del Covid e dare nuovamente un ruolo di primo piano alla prevenzione, rafforzando la rete territoriale, recuperando screening e visite oncologiche e potenziando i centri di eccellenza che se ne occupano", conclude Sileri. (Rin)