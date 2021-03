Repubblica Ceca: Covid, possibile sospensione dell'attività industriale a Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile chiusura delle imprese industriali ceche a Pasqua va discussa con le parti sociali. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Petr Smejkal, a capo del gruppo interdisciplinare per le situazioni epidemiche (Meses) del ministero della Sanità, ha affermato che una simile misura dovrebbe avere un effetto positivo determinando un calo dei contagi da coronavirus. Di avviso opposto e contrario alla chiusura è Roman Prymula, ex ministro della Sanità e attuale consigliere del presidente Milos Zeman. Prymula è perplesso dall'impatto che potrebbe avere una chiusura di pochi giorni. Babis ha detto che l'ipotesi è in corso di discussione ma è necessario che questa avvenga non solo all'interno dell'esecutivo e coinvolga invece le parti sociali. (Vap)