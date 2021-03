Turchia: presidenza, ritiro da Convenzione Istanbul non è una rinuncia a protezione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro della Turchia dalla Convezione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul) “non significa in nessun modo che si sta rinunciando a proteggere le donne”. Lo riferisce una nota della presidenza turca in merito al ritiro di Ankara dalla Convenzione di Istanbul il 20 marzo 2021. Nella nota diramata dall’ambasciata di Turchia in Italia, la presidenza turca ricorda che l'articolo 80 della Convenzione di Istanbul consente a qualsiasi parte di risolvere il contratto mediante notifica al Consiglio d'Europa. “Come è noto, la Turchia è stata la prima firmataria della Convenzione di Istanbul dimostrando un forte impegno nella lotta contro tutte le forme di violenza e nella protezione della condizione delle donne nella società. Inizialmente la Convenzione di Istanbul ha mirato a promuovere il rafforzamento dei diritti delle donne, che però di seguito è stata manipolata da un settore che sta cercando di normalizzare l'omosessualità, incompatibile con i valori sociali e familiari della Turchia. La decisione di recedere dal contratto della Turchia si basa su questi motivi”, afferma la presidenza turca. (segue) (Tua)