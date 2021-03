Turchia: presidenza, ritiro da Convenzione Istanbul non è una rinuncia a protezione donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Turchia non è l’unico Paese a nutrire serie preoccupazioni sulla Convenzione di Istanbul. Sei membri dell'Unione europea (Bulgaria, Ungheria, Cechia, Lettonia, Lituania e Slovacchia) non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul. Anche la Polonia ha preso provvedimenti per ritirarsi dalla Convenzione, citando il tentativo dei gruppi omosessuali di imporre le proprie idee sul genere a tutta la società”, si legge nella nota. La presidenza turca afferma inoltre che nonostante il ritiro dalla Convenzione di Istanbul “non rinuncerà mai alla lotta contro la violenza domestica”. La nota osserva che il Paese “ha compiuto molti passi concreti per sostenere e migliorare i diritti delle donne e questi meccanismi sono ancora in vigore”, precisando che “verranno anche attuate nuove riforme per combattere la violenza contro le donne”. In questo contesto, sottolinea la presidenza turca, “la Turchia, con tutte le sue istituzioni e organizzazioni, si concentrerà sulle soluzioni e sulle prevenzioni che soddisferanno tutte le esigenze della società e rafforzerà i lavori già in atto a tal fine”. Tra questi meccanismi giudiziari oltre alla Costituzione della Repubblica di Turchia, vi sono anche il Codice civile, Codice penale e legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e sulla prevenzione della violenza contro le donne. La presidenza precisa inoltre come il Paese sia uno dei firmatari della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw). “Non si dovrebbe dimenticare infine che il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul non avrà nessuna ripercussione sull’applicazione delle prevenzioni efficaci e realistiche sulla lotta contro la violenza contro le donne, inclusa la legge progettata, sostenuta e messa in atto dal governo del presidente Recep Tayyip Erdogan”, sottolinea la presidenza turca. (segue) (Tua)