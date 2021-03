Turchia: presidenza, ritiro da Convenzione Istanbul non è una rinuncia a protezione donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale. Il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha sottolineato in una nota che la “Convenzione di Istanbul copre 34 Paesi europei ed è ampiamente considerata come il gold standard negli sforzi internazionali per proteggere le donne e le ragazze dalla violenza che affrontano ogni giorno nelle nostre società”. Per Buric la mossa di Ankara rappresenta “un enorme ostacolo a questi sforzi e tanto più deplorevole perché compromette la protezione delle donne in Turchia, in tutta Europa e oltre". Anche gli Stati Uniti hanno criticato il “ritiro improvviso e ingiustificato” della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. In una nota, la Casa Bianca ha affermato: “In tutto il mondo, stiamo assistendo a un aumento del numero di episodi di violenza domestica, comprese le segnalazioni di un aumento del femminicidio in Turchia, la prima nazione a firmare la convenzione. I Paesi dovrebbero lavorare per rafforzare e rinnovare i loro impegni per porre fine alla violenza contro le donne, non rifiutando i trattati internazionali progettati per proteggere le donne e ritenere responsabili gli autori di abusi. Questo è un passo indietro scoraggiante per il movimento internazionale per porre fine alla violenza contro le donne a livello globale”. (Tua)