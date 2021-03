Cipro: ministro Esteri greco, rapporto di Borrell evidenzia che Turchia è un problema per l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è stato "positivo in linea di principio, perché percepisce correttamente la Turchia come un problema per l'intera Europa e sottolinea i problemi che il comportamento turco presenta per l'Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, arrivando al Consiglio Affari esteri dell'Ue in presenza oggi a Bruxelles. Secondo Dendias, "ci sono omissioni, come il casus belli oi riferimenti a reati turchi, come a Varosha o le violazioni dirette dell'Unclos, il diritto internazionale sul mare". "Nel successivo dibattito in Consiglio, sottolineerò queste carenze. Dobbiamo, tuttavia, mantenere ciò che è positivo. L'Europa vede la Turchia come un problema e propone una doppia agenda: misure positive, da un lato, ma dall'altro dall'altra una chiara possibilità di prendere misure, sanzioni, contro la Turchia se ricade nel suo inaccettabile comportamento delinquenziale", ha aggiunto Dendias. (segue) (Beb)