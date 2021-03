Cipro: ministro Esteri greco, rapporto di Borrell evidenzia che Turchia è un problema per l'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia europea ha aggiunto che durante il 2020 la speranza di progressi nel processo di risoluzione di Cipro doveva essere sospesa fino a dopo le elezioni della comunità turco-cipriota. "Il contesto elettorale ha portato a un aumento della retorica polarizzante e delle provocazioni, provocando una forte reazione da parte dell'Ue, come si evince dalle conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo", ha detto Borrell ripreso dalla stampa cipriota. Il nuovo leader turco-cipriota Ersin Tatar rifiuta il quadro di soluzione concordata nell'ambito della risoluzione dell'Onu per una federazione bicomunitaria bizonale e, insieme alla , ha chiesto una soluzione alternativa ovvero quella a due Stati. "I colloqui tra le due comunità, che alla fine portano a un accordo, sono essenziali per diminuire le tensioni nel Mediterraneo orientale", ha spiegato Borrell. Nel complesso, ha affermato l'Alto rappresentante, il contesto politico nelle relazioni Ue-Turchia si è progressivamente deteriorato negli ultimi anni, portando praticamente a una battuta d'arresto i vari strumenti e processi per l'impegno e la cooperazione bilaterale. (segue) (Beb)