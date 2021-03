Cipro: ministro Esteri greco, rapporto di Borrell evidenzia che Turchia è un problema per l'Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, ha sottolineato che l'Unione europea deve svolgere un ruolo sostanziale in vista della conferenza informale sulla questione cipriota che si terrà il mese prossimo a Ginevra nel formato 5+1, le due comunità più Grecia, Regno Unito e Turchia, organizzata dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Durante il suo intervento alla videoconferenza convocata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con i leader degli Stati membri dell'Ue, come confermato in una dichiarazione il portavoce del governo cipriota, Kyriakos Koushos, secondo cui Anastasiades ha partecipato alla videoconferenza per preparare il terreno sulla questione cipriota alla riunione del Consiglio europeo che si terrà il 25 e 26 marzo a Bruxelles. (segue) (Beb)