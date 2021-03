Cipro: ministro Esteri greco, rapporto di Borrell evidenzia che Turchia è un problema per l'Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti i leader dei partiti politici ciprioti accompagneranno il presidente Nicos Anastasiades a Ginevra per la conferenza informale nel formato 5+1 organizzata per il 27 aprile dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. E' quanto emerso al termine della recente riunione del consiglio nazionale cipriota, presieduta in precedenza dal presidente Anastasiades alla presenza dei leader dei partiti politici. A confermare la partecipazione di quasi tutti i partiti politici del Parlamento di Nicosia è stato il portavoce del governo cipriota Kyriakos Koushos, il quale ha anche notato che da alcuni schieramenti sono stati sollevati motivi di preoccupazione riguardo "i piani della Turchia" in vista della conferenza di Ginevra per il rilancio dei negoziati sulla questione nazionale. Un solo partito, ha spiegato Koushos, non intende accompagnare il presidente Anastasiades alla conferenza di Ginevra: lo schieramento di estrema destra Elam. La delegazione cipriota sarà guidata dal capo dello Stato, affiancato dal ministro degli Esteri Nikos Christodoulides e dal capo negoziatore Andreas Mavroyiannis. (segue) (Beb)