Cipro: ministro Esteri greco, rapporto di Borrell evidenzia che Turchia è un problema per l'Ue (6)

- La riunione di Ginevra si terrà dal 27 al 29 aprile nel formato 5+1 con le potenze garanti (Turchia, Grecia e Regno Unito). In una recente videoconferenza con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il capo di Stato cipriota ha rassicurato che sarà presente alla riunione di Ginevra con autentica volontà politica affinché riprendano i colloqui con l'obiettivo di riunificare l'isola. Anastasiades ha anche affermato che la soluzione deve essere basata sulle risoluzioni delle Nazioni Unite, i colloqui ad alto livello, i principi dell'Ue. Una soluzione, ha aggiunto, che porterà all'evoluzione della Repubblica di Cipro in una valida e funzionale federazione bizonale e bicomunitaria. Anastasiades ha avuto lo scorso 8 marzo una conversazione telefonica con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Iniziativa che si è svolta nel contesto dello stretto e continuo coordinamento di Atene e Nicosia su tutte le questioni, come ricorda il governo di Atene. Le due parti hanno discusso gli sviluppi in vista della conferenza informale nel formato 5+1 sulla questione cipriota convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite il 27-29 aprile, nonché i preparativi per il Consiglio europeo del 25-26 marzo. (segue) (Beb)