Covid: Ravetto (Lega), solidarietà a Ronzulli, divergenze idee mai sfociare in inno a violenza

- "Totale solidarietà alla collega e amica Licia Ronzulli per le minacce subite in queste ore sui social". Lo dice in una nota Laura Ravetto, responsabile Dipartimento Pari opportunità della Lega. "Anche questa - prosegue - è una forma pericolosa di violenza nei confronti di una donna che non va sottovalutata ma, al contrario, condannata. Le divergenze d'opinione su qualsiasi tema sono sempre legittime e devono restare assolutamente nel perimetro della democrazia e della libertà di pensiero e mai sfociare in espressioni che inneggiano alla violenza", conclude Ravetto.(Rin)