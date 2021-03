© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pezzo di storia di Monteverde rischia di essere sgomberato. È inaccettabile che per l'edicola di piazza Scotti l'unica soluzione sia la soppressione e lo sfratto. Raggi fa politica con il machete mettendo in difficoltà i romani. Sindaca tuteli piccole realtà". Lo scrive in un tweet la consigliera del Partito democratico in Campidoglio, Ilaria Piccolo.(Rer)