Covid: assessore Lazio, nel week end 80 mila prenotazioni vaccini

- Nel weekend sono state eseguite oltre 80 mila prenotazioni per la vaccinazione anti Covid. Gli over 70 sono arrivati complessivamente a oltre 320 mila prenotazioni. Per quanto riguarda gli over 80 anni la prima somministrazione è stata già eseguita all'87 per cento di coloro che si sono prenotati e le due dosi sono state somministrate al 30 per cento degli over 80". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)