Ambiente: Pomodoro (Università Statale di Milano), passa anche dall’acqua promessa di futuro di Draghi

- La presenza italiana sul fronte dell’acqua, nel mondo delle istituzioni multilaterali, impegna particolarmente il nostro Paese sia nel conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile dedicato (il numero 6), sia in una politica di transizione verso la sostenibilità che la nostra nuova compagine di governo e le aspettative “green” dell’Europa ci propongono. Così Livia Pomodoro, cattedra Unesco presso l’Università Statale di Milano ed ex presidente del Tribunale di Milano, ricordando come l’Italia ospiti oggi un importante programma Unesco sull’acqua, diretto da Michela Miletto. “Passa anche dall’acqua la promessa di futuro del presidente Mario Draghi”, ha detto. (Rin)