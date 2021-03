Roma: Msr, su viabilità San Giovanni nessuna marcia indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna retromarcia a San Giovanni. Gli abitanti e i cittadini che tutti i giorni attraversano quel quadrante fondamentale della viabilità romana, ingresso/uscita della Tangenziale est, quindi dell'Olimpica e del tratto urbano della A24, sentono odore di presa in giro. Doppia presa in giro". Lo ha reso noto Sergio Iacomoni, presidente del Movimento storico romano. "La prima - aggiunge - quando il Campidoglio ha messo in atto una delirante rivoluzione del traffico, paralizzando la circolazione e 'isolando' una strada con un multipiano (con buona pace di chi ancora investe in una città da cui tutti scappano); la seconda quando la sindaca Raggi, intervenuta sul posto, ha dichiarato urbi et orbi che il Campidoglio sarebbe tornato sui propri passi, 'rivedendo il progetto'. Bene. Il cantiere su via La Spezia sta andando avanti. Su via Monza sono state disegnate nuove corsie. I lavori su via Pozzuoli sono stati ultimati. Tutto sta procedendo come da progetto originario. In sintesi, non s'intravede alcuna marcia indietro. È trascorso un mese – era il 22 febbraio scorso – dalla promessa della Sindaca e alle parole non sono seguiti i fatti", conclude Iacomoni.(Com)