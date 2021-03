Ue: Consiglio istituisce Fondo per la pace da 5 miliardi di euro per 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea ha adottato la decisione che istituisce il Fondo europeo per la pace (Epf), un fondo fuori bilancio del valore di circa 5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, da finanziare attraverso i contributi degli Stati membri dell'Ue. Lo ha annunciato il Consiglio dell'Ue spiegando che si tratta di un nuovo strumento finanziario che coprirà tutte le azioni esterne che hanno implicazioni militari o di difesa nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (Pesc). L'obiettivo finale dell'Epf è rafforzare la capacità dell'Ue di prevenire i conflitti, preservare la pace e rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionali consentendo all'Ue di aiutare meglio i Paesi partner. Lo strumento consentirà all'Ue, per la prima volta, di integrare le attività delle sue missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) nei Paesi ospitanti con misure di assistenza che possono comprendere la fornitura di attrezzature, infrastrutture o assistenza militari e di difesa, su richiesta di Paesi terzi o organizzazioni regionali o internazionali. Le misure di assistenza saranno inserite in una strategia politica chiara e coerente e saranno accompagnate da valutazioni approfondite dei rischi e da solide salvaguardie. Il Consiglio ha ricordato che, dal 2004, il coinvolgimento dell'Ue nelle missioni e operazioni militari di Psdc è stato finanziato attraverso il meccanismo Athena che sarà sostituito dall'Epf. Lo strumento europeo per la pace entra in vigore oggi, il giorno della sua adozione. (Beb)