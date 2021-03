Germania: “Handelsblatt”, Branson sarà nuovo presidente Autorità di vigilanza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Mark Branson il nuovo presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria della Germania (Bafin). È quanto rivela il quotidiano “Handelsblatt”, che cita fonti del governo tedesco. Dal 2014 alla guida dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (Finma), Branson dovrebbe assumere il nuovo incarico “al più presto possibile, non oltre il primo agosto” prossimo. Secondo le fonti ascoltate da “Handelsblatt”, il funzionario porta sé “esperienza internazionale, una ventata di aria fresca, credibilità e vicinanza al mercato dei capitali”. Al momento, né il Bafin né la Finma hanno commentato le indiscrezioni. Presidente del Bafin dal 2015, Felix Hufeld ha annunciato le dimissioni il 25 gennaio scorso per le conseguenze del caso Wirecard. Come il ministero delle Finanze tedesco, l'agenzia è accusata di negligenza nei controlli sull'azienda tedesca di servizi per la finanza. Il gruppo è fallito il 25 giugno 2020, dopo essere stato travolto dallo scandalo dei bilanci truccati per 1,9 miliardi di euro. Sulla vicenda indagano la procura di Monaco di Baviera e una commissione del Bundestag. (Geb)