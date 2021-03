Vaccino: Salvini, Morra si dimetta da tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Morra si dimetta, da tutto. Solidarietà ai medici colpiti" Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini dopo quanto successo negli uffici della centrale operativa territoriale dell’Asp di Cosenza. Il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra lo scorso sabato avrebbe attaccato verbalmente il direttore dell’Asp e altri medici accusandoli di non essere in grado di gestire la somministrazione dei vaccini. (Rin)