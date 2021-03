Monza: al via “VerdeAcqua”, le casette dell’acqua entrano nei condomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'VerdeAcqua' è un’iniziativa green concreta nel segno dell’innovazione - spiega l’Assessore all’Ambiente Martina Sassoli. La riduzione degli impatti ambientali sarà misurabile sia nel maggiore riciclo della plastica e del vetro sia nella diminuzione di anidride carbonica nell’atmosfera provocata dal trasporto delle bottiglie dagli impianti fino ai supermercati e alle case. Insomma, niente imballaggi, filiera cortissima, acqua a chilometro zero: questa iniziativa dimostra che la gestione pubblica dell’acqua può essere efficace e innovativa. Una nuova idea che conferma il primato di Brianzacque nella gestione del ciclo idrico e che la rende prima in Italia per la depurazione dell’acqua”. Nella fase iniziale il progetto, della durata di un anno, sarà attuato in un massimo di dieci condomini, individuati dal Comune di Monza privilegiando quelli che ne faranno richiesta. Questi potranno così beneficiare del punto di distribuzione d’acqua sotto casa con minori difficoltà di trasporto e di stoccaggio di bottiglie senza necessità di utilizzare l’auto, né di sollevare pesi. Il servizio fornito attraverso le case dell’acqua consentirà un risparmio di tempo ed economico (il costo dell’acqua sfusa è di gran lunga inferiore rispetto a quello in bottiglia). Offre la garanzia di bere un H2O buona e controllata. Senza contare i vantaggi ambientali derivanti da una forte riduzione dell’inquinamento legato alla produzione, alla movimentazione e al riciclo delle bottiglie di plastica usa e getta con i condomini destinati a diventare sempre più plastic free. 10 postazioni: dai dispenser self service, si può spillare acqua naturale a temperatura ambiente, refrigerata e frizzante. Proprio nella giornata odierna si chiude la manifestazione di interesse bandita da BrianzAcque per l’acquisto, la posa e la manutenzione delle prime postazioni idriche che saranno testate quali strutture pilota. (segue) (Com)