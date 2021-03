Roma 2021: Penna (M5s), Calenda parla di poche risorse, poteva pensarci quando era ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, mette "l'accento sulla mancanza di risorse" per la Capitale ma "fa sorridere" perché "quando era ministro avrebbe potuto fare tanto per Roma e invece si è limitato a promettere miliardi che non sono mai arrivati, nemmeno un centesimo. Un bel autogoal insomma". Lo dichiara in una nota la consigliera del M5s in Campidoglio, Carola Penna, che aggiunge: "Anche oggi nel tentativo di attaccare la nostra amministrazione Calenda finisce in realtà per complimentarsi con noi per il lavoro fatto. Ammette infatti che abbiamo lavorato senza risorse e che nonostante ciò abbiamo rifatto l'80 per cento di strade, abbiamo ripulito i bilanci, realizzato il piano sampietrini e così via". (Com)