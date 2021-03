Imprese: Urso (Fd'I), Stato diventi stratega futuro siderurgia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato italiano deve diventare lo stratega del futuro della siderurgia italiana, elaborando un 'piano nazionale' che preveda il rilancio di questo fondamentale asset produttivo per l’Italia e per l’Europa". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, responsabile del Dipartimento Impresa di Fd'I, aprendo il webinar meeting organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo "Siderurgia asset strategico del Paese". "Dobbiamo affrontare quella che è a tutti gli effetti un'emergenza - ha sottolineato Urso - che vede coinvolti i cinque siti per la produzione dell'acciaio in Italia, Taranto, Terni, Piombino, Genova e Trieste che deve essere affrontata subito nella sua unitarietà. Fratelli d'Italia ha presentato in Senato una mozione per chiedere la costituzione di un tavolo nazionale presupposto necessario per la elaborazione del Piano, la proroga del golden power nel settore scaduta il 31 dicembre, l’intervento di Cdp e Invitalia e l’uso delle risorse europee a cominciare dal recovery fund per la riconversione produttiva e la transizione ecologica. Non può essere la magistratura a fare la politica industriale, deve essere lo Stato con gli attori economici pubblici e privati, con la priorità in questo campo della difesa della salute e del rispetto dell’ambiente". (segue) (com)