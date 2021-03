Vaccino: Occhiuto (FI), serve sprint, Regioni accelerino e seguano linee guida governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea in merito alla vaccinazione anti Covid-19: "Abbiamo le dosi, e ne avremo sempre più nelle prossime settimane e nei prossimi mesi; abbiamo un piano vaccinale aggiornato e linee guida precise a livello nazionale; abbiamo l’organizzazione logistica e nuovi punti di somministrazione. Adesso - continua il parlamentare in una nota - tocca alle Regioni accelerare e far segnare un vero cambio di passo anche nella campagna di immunizzazione della popolazione. Ci avviciniamo a grandi passi verso una fase decisiva. Lentezze, ritardi e confusione vanno definitivamente archiviati". Secondo l'esponente di FI, "serve uno sprint, e fanno bene il governo e il premier Draghi a dare massima priorità a quella che rappresenta la partita chiave per la rinascita del Paese". (Com)