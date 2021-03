Energia: Eni acquisisce Fri-El Biogas Holding, leader nazionale nella produzione di biogas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, attraverso Ecofuel, la società di Eni deputata a gestire gli investimenti nell’economia circolare, e Fri-El Green Power, holding della famiglia Gostner leader nei settori della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione da parte di Eni della società Fri-El Biogas Holding, leader italiana nel settore della produzione di biogas. Stando al relativo comunicato stampa, Fri-El Biogas Holding possiede 21 impianti per la generazione di energia elettrica da biogas e un impianto per il trattamento della Forsu - la frazione organica dei rifiuti solidi urbani - che Eni intende convertire alla produzione di biometano, con l’obiettivo di immettere in rete, a regime, oltre 50 milioni di metri cubi anno. Con questa acquisizione Eni rafforza la propria crescita nell’economica circolare ponendo le basi per diventare il primo produttore di biometano in Italia. (segue) (Com)