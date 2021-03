Energia: Eni acquisisce Fri-El Biogas Holding, leader nazionale nella produzione di biogas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, prosegue la nota, rientra nella strategia di decarbonizzazione di Eni, che prevede l’obiettivo del totale abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti al 2050, e rappresenta una delle leve per una rapida crescita delle produzioni rinnovabili al fine di mettere a disposizione dei propri clienti una quota crescente di prodotti green e bio (biocarburanti liquidi e biometano), e si integra con l’incremento delle stazioni di servizio Eni che erogheranno gas naturale compresso e liquefatto sulla rete italiana. “Con questa operazione abbiamo posto le basi per una forte crescita nel settore del biometano che verrà distribuito nelle stazioni di servizio Eni, sia come gas naturale compresso che come gas naturale liquefatto: un’area di business per noi strategica nel percorso di completo abbattimento delle nostre emissioni, e un contributo rilevante alla decarbonizzazione dei trasporti e all’offerta di prodotti sostenibili ai nostri clienti”, ha commentato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. “Il cammino che abbiamo delineato nella nostra strategia prosegue con un nuovo e importante elemento di concretezza”, ha aggiunto. L’accordo è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui l’autorizzazione delle autorità Antitrust competenti. (Com)