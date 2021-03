Covid: Grasso (Leu), oggi vaccinato con Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il virus ci ha cambiato la vita, ha provocato lutti, dolore, isolamento, crisi. Il vaccino è l’arma migliore per venirne fuori, insieme. Quando il portale della Regione ha aperto le prenotazioni per la mia classe d’età, mi sono prenotato per il vaccino previsto, nel mio caso AstraZeneca. In teoria avrei dovuto farlo la settimana scorsa, ma per le note vicende è slittato ad oggi. L’organizzazione della Regione Lazio è davvero efficiente, gli operatori sanitari gentili e premurosi: una macchina perfetta che, avendo dosi a disposizione, potrà procedere speditamente. Continuiamo tutti ad avere fiducia nella scienza: è l’unico modo per guardare al futuro”. Lo scrive su Facebook il senatore Pietro Grasso (Leu). (com)