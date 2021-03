Imprese: India Economic Conclave, settima edizione il 25 e il 26 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settima edizione del Times Network India Economic Conclave (Iec) si terrà a Nuova Delhi il 25 e il 26 marzo. Esponenti politici, esperti di crescita economica, innovatori globali, leader aziendali e professionisti si riuniranno per discutere sulle possibili strategie di potenziamento dell'economia indiana. Con lo slogan "Riformare, compiere, trasformare", il congresso ospiterà per due giorni la ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman, il ministro delle Comunicazioni Ravi Shankar Prasad, il ministro delle Ferrovie, del commercio e dell'industria Piyush Goyal, il ministro del petrolio Dharmendra Pradhan, il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar, il capo del governo dello Stato del Chhattisgarh Bhupesh Baghel e altre autorità. L'India Economic Conclave è un forum di riferimento della rete mediatica più influente dell'India, "Times Network". Anand MK, il direttore, sottolinea che "l'ordine del commercio globale sta cambiando" e, in relazione allo sviluppo economico post Covid, il governo indiano ha lanciato la Missione per un'India autosufficiente. I responsabili di questa missione approderanno all'Iec 2021 per discutere il piano d'azione dell'India per il prossimo decennio, con un'analisi sui cambiamenti geopolitici, sulle possibili sfide, sulle riforme e sulle opportunità specifiche dei settori, in particolare nell'ambito della politica "Make in India", volta a promuovere l'industria nazionale. "Essendo un'economia non completamente integrata nel sistema globale, questo ci porta in vantaggio rispetto ad altri che dovranno affrontare venti contrari nello scenario emergente", conclude il direttore. (Inn)