Lavoro: Gasparri, Amazon deve pagare per tasse non versate e colpe sociali accumulate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Amazon ha successo. Fa offerte convenienti. Crea lavoro. Dicono in tanti. Ma a che prezzo e a quali condizioni? Massima e piena solidarietà a quanti oggi scioperano perché questa azienda crea più precariato che lavoro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in una nota. "Contratti capestro, condizioni inaccettabili, mancanza di prospettive. Questo - aggiunge - attende chi lavora con Amazon. Che, ricordiamolo, paga tasse irrisorie. Hanno ammesso i suoi manager in testi che ormai sono oggetti di studio, che il carico fiscale ammonta più o meno all'1 per cento, quando l'ultimo artigiano italiano paga tra il 30 e il 40 per cento. Una vergogna l'impunità fiscale dei giganti della rete. Alla quale si inchinano governi e forze politiche. Per quale ragione? Io credo che la magistratura avrebbe molto da lavorare sul sistema di relazioni sindacali, sociali e politiche che Amazon ha realizzato" spiega Gasparri. (segue) (Com)