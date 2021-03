Torino: Museo del Cinema, Noemi e Willie Peyote per quinta edizione di Imaginaction tour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 26 marzo a Torino, nelle sale del Museo Nazionale del Cinema, la prima tappa di IMAGinACTION Tour 2021, l'unico festival al mondo dedicato ai videoclip musicali, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Ospitato all'interno della Mole Antonelliana, simbolo della città, il festival, avrà da cornice il suggestivo e coinvolgente allestimento del museo, set ideale per avvicinare il pubblico al mondo dei video musicali, il secondo tipo di contenuto più consultato online dopo le news, grazie anche alla sempre più diffusa accessibilità della rete e allo sviluppo di canali di fruizione. “Siamo molto contenti di ospitare la prima tappa di quest'anno, perché fortemente in linea con alcuni rinnovamenti che il Museo Nazionale del Cinema sta mettendo in atto – sottolinea Domenico De Gaetano, Direttore del Museo Nazionale del Cinema -. La realtà virtuale, il videoclip e i videogiochi sono i nuovi linguaggi che attraggono i giovani verso il mondo della visione, e si muovono parallelamente al cinema, creando sempre più connessioni tra loro. La realtà virtuale troverà a breve spazio all'interno del nostro museo con due chapelle dedicate, mentre i videoclip e i videogiochi sono tra i nostri progetti futuri”. Durante la serata del tour torinese – che si potrà seguire su http://go.bper.live/torino o http://www.imaginactionvideoclipfestival.com, a parlare di sé attraverso racconti canzoni, e videoclip saranno Noemi e Willie Peyote, due tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano in gara all'ultimo Festival di Sanremo. La diretta streaming, presentata dal giornalista Paolo Giordana, comincerà alle ore 18.15 e prevede, dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Città di Torino e Museo Nazionale del Cinema, l'intervista degli artisti (prima Noemi e successivamente Willie Peyote) intervallata dai videoclip che hanno segnato il loro percorso musicale e canzoni suonate live. Nel corso dell'evento, organizzato anche per supportare un settore, quello della cultura e dello spettacolo, fortemente colpito dalla crisi sanitaria, si parlerà della legge sul Tax credit all’audiovisivo firmata dal Ministro Franceschini. Si tratta di una grande opportunità e rivoluzione per il mondo del videoclip musicale che è stato equiparato come forma di espressione artistica agli altri prodotti audiovisivi che godono dei benefici fiscali. Il decreto estende all'intero settore audiovisivo i benefici fiscali finora riservati al solo comparto cinematografico. (segue) (Rpi)