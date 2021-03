Torino: Museo del Cinema, Noemi e Willie Peyote per quinta edizione di Imaginaction tour (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un provvedimento che va nel senso di un deciso rafforzamento dell'industria italiana di contenuti audiovisivi, anche in prospettiva di un maggiore impatto sul mercato internazionale dell’intero comparto. “Esprimo soddisfazione per la realizzazione di questo evento, seppure in streaming, nella nostra città legata da una lunga tradizione cinematografica e da un grande fermento musicale – dichiara Francesca Leon, Assessora alla Cultura del Comune di Torino -. Mi auguro che presto il settore culturale e degli eventi live possa ripartire e recuperare in fretta dopo lo stop forzato dovuto alla crisi sanitaria ed è in questa direzione e in dialogo con il Ministero che ho lavorato insieme agli assessori alla Cultura di altre 12 città italiane, perché i bisogni degli operatori siano compresi e accolti. La diretta dal Museo del Cinema offre alla nostra città una grande occasione di visibilità e mette le basi per lo sviluppo di progetti in cui Cinema e Musica sono connessi come Seeeyousound, nostro festival cittadino possibile interlocutore di una collaborazione futura. Buon lavoro a tutti e tutte”. L’evento di Torino è il primo di una serie di eventi in streaming che avranno luogo in diverse città italiane prima di entrare nel vivo con una tre giorni dedicata nel mese di agosto. La regia degli appuntamenti di IMAGinACTION Tour è a cura di Stefano Salvati (www.stefanosalvati.it/), direttore artistico di numerosi video e programmi musicali, spot pubblicitari, film e spettacoli teatrali. A sua firma sono molti dei videoclip di Zucchero, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi, Fiorello, Biagio Antonacci, Max Pezzali e gli 883, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Renato Zero, Gianni Morandi, Giorgia, Gianluca Grignani, Irene Grandi – e tra gli stranieri di Sting, gli Aerosmith, Billy Preston, Tony Childs, Toquinho, e molti altri. La diretta della seconda tappa, sabato 10 aprile, sarà realizzata da Palazzo Facchi a Brescia e avrà come ospiti Roby Facchinetti e I Pinguini Tattici Nucleari. IMAGinACTION Tour è realizzato in collaborazione con BPER Banca. (Rpi)